قصة "سفينة نوح" التي قتلت ياسر عرفات

كانت سفينة الأسلحة "كارين إيه"، التي أوقفتها إسرائيل في البحر الأحمر في يناير/كانون الثاني 2002 وهي متجهة إلى غزة، لحظة مفصلية في مسار القضية الفلسطينية، وفي تاريخ الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (1929-2004)، إذ زعم الإسرائيليون أن عرفات بجلبه هذا الكم من السلاح قد أسقط غصن الزيتون لفائدة البندقية في أوج الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

رحل ياسر عرفات يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، بعد أن ظل لعقود في أعلى لوائح الاغتيال الإسرائيلية، فوفق بعض التقديرات وقعت نحو 14 محاولة لاغتياله في بيروت وحدها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. لقد بدت حادثة "كارين إيه" بحيثياتها ومعانيها وغاياتها فرصة لرئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون لضم عرفات مجددا إلى قوائم الاغتيال، إذ لم يعد الرجل مناسبا للمرحلة وفق تقديره.

تشير الوقائع إلى أن السفينة "كارين إيه" -بحمولة 50 طنا من الأسلحة- كانت الدافع الأساسي الذي جعل شارون يقرر تصفية عرفات، فالعملية الفلسطينية المعقدة لإيصال تلك الشحنة آنذاك إلى غزة، ونقل جزءٍ منها إلى الضفة الغربية، وفق التقديرات الإسرائيلية، كشفت عن مسعى عرفات لتغيير وجه الانتفاضة وتطوير قوّتها ورفع زخمها، وهو ما كان يعني لإسرائيل تغيير الوقائع على الأرض.

بالنسبة إلى شارون، كان "الختيار" الذي يسلح شعبه ويجهز لمقاومة قد استنفد أسباب بقائه، وكانت الولايات المتحدة مترددة في منح إسرائيل الضوء الأخضر لتصفية الرجل الذي فتح أبواب سلام، حرصت إسرائيل دائما على إغلاقها.

أعاد شارون للرئيس الأميركي جورج بوش الابن (2001-2009) في أبريل/نيسان 2001 طرح فكرة اغتيال عرفات، رفض الأخير ذلك قائلا: "دع الأمر للرب"، فرد شارون: "حسنا، حتى الرب يحتاج من يساعده"، ولم يعقّب الرئيس الأميركي، وفق ما ورد في كتاب "أرييل شارون.. محادثات حميمية مع أوري دان" الصادر عام 2006 للصحفي الإسرائيلي أوري دان.

أضمر شارون مخطط اغتيال عرفات ببطء، وهو محاصر في مقر السلطة برام الله من دون إثارة أي شبهات ودون ترك أي بصمات، وفق ما تحدث عنه أيضا الصحفي الإسرائيلي رونين بيرغمان في كتابه "انهض واقتل أولا.. التاريخ السري للاغتيالات الإسرائيلية المستهدفة" الصادر عام 2018.