عودة أشباح تموز 2006.. هل يمضي نتنياهو في نظرية "الحرب الدائمة"؟

تأتي العمليات المكثفة والنوعية التي نفذها حزب الله ضد إسرائيل، وبينها الهجوم على معسكر للواء غولاني في حيفا داحضة للتصريحات الإسرائيلية عن تدمير معظم قدرات الحزب، ومحرجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يصر على إقناع الإسرائيليين بتحمل أعباء حرب "رابحة"، لكنها مكلفة بشريا واقتصاديا.

تشير عملية "بنيامينا" إلى أن تحقيق الأهداف الإسرائيلية المُعلنة باستعادة الأمن على جبهتها الشمالية وإعادة عشرات آلاف النازحين الإسرائيليين إلى المستوطنات وإزالة تهديد حزب الله، كانت أصعب من التقديرات الإسرائيلية، فيما يبدو تحقيق الأهداف المضمرة تجاه الحزب ولبنان أكثر صعوبة.

وفي هذا السياق، تؤكد صحيفة "معاريف" الإسرائيلية (عدد 14 أكتوبر/تشرين الأول) أن الهجوم الذي نفذه حزب الله على حيفا يعدّ "حدثا صعبا وكارثيا ومزعجا وإشكاليا بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي"، مشيرة إلى فشل الجيش طوال عام من الاشتباك وأسابيع من الحرب المفتوحة في تقويض قدرة حزب الله على شن ضربات "مؤلمة".

من جهتها، أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" (عدد 14 أكتوبر/تشرين الأول) إلى أن أهمية الضربة، بالإضافة إلى استخدام صنف جديد من الطائرات الانقضاضية المزودة بصاروخ واختراقها الدفاعات الجوية الإسرائيلية، تكمن أيضا في كونها استهدفت بدقة قاعة الطعام بقاعدة عسكرية سرية ولم يكن يعلم بوجودها من هم مستقرون بجوارها.

بالحسابات العسكرية -المبالغ فيها- قدرت إسرائيل أنها "أجهزت" على حزب الله بعد فوضى تفجيرات "البيجر" واغتيال قيادته السياسية والأمنية والعسكرية، بينهم أمينه العام حسن نصر الله، في ضربات متتالية موجعة، لكن الصورة تبدو أكثر تعقيدا لتل أبيب ونتنياهو، بعدما استوعب الحزب الضربة القاسية، وتدرج في الرد حتى هجوم جنوب حيفا الأخير.

فالعملية الاستخبارية الكبيرة التي نفذت في بيروت (التفجيرات والاغتيالات الواسعة) والقصف غير المسبوق بأسلوب "الصدمة والترويع" ومحاولة إفراغ الجنوب من البيئة الحاضنة للحزب وسياسة التهجير (التي اعتمدت أيضا في غزة) كان هدفها إحداث شلل كامل في الحزب، بما يتيح لإسرائيل تحقيق أهدافها العسكرية بسهولة أكبر، وهو ما لم يحدث حتى الآن.