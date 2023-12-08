من ملجئه المؤقت في مدرسة للأونروا بمدينة خان يونس، أوجز رائد فروانة السيرة المهنية لعمه الدكتور عمر صالح فروانة، أبرز أطباء العقم وأطفال الأنابيب في قطاع غزة، بعد شهر من استشهاد الأخير تحت حطام منزله بحي تل الهواء جنوبي مدينة غزة منتصف ليل يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد عودته من عمله في مجمع الشفاء الطبي. أما الفاعل فكان طائرة حربية إسرائيلية تولت الإجهاز على الطبيب ليلا مع 16 من أفراد أسرته، ومنهم ابنة طبيبة معروفة بدورها اسمها آية، في وقت كُتبت فيه النجاة لطفلة واحدة من العائلة الممتدة.

عمر فروانة

شغل عمر فروانة منصب عميد كلية الطب في الجامعة الإسلامية بغزة، كما ساهم -حسب المتحدث- في تأسيس مستشفيي "الخدمة العامة" و"أصدقاء المريض" في غزة، وذلك بعد حصوله على بكالوريوس الطب من جامعة القاهرة، ودرجة الدكتوراه من جامعة ليدز، إحدى الجامعات الرائدة في المملكة المتحدة، وتمرنه في جامعة غرب أستراليا، مما منحه خبرة 30 عاما في علاج العقم وأطفال الأنابيب.