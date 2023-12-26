في صبيحة 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، خرج الفتى باسل سليمان أبو الوفا من منزل ذويه في مدينة جنين للهو مع أقرانه في حي البساتين. بعد دقائق من خروجه، وخلال مرور دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، دوت أصوات الرصاص في الحي الذي يقيم فيه الفتى ذو الـ15 عاما ومن دون سابق إنذار. وعندما خرج ذوو باسل من منزلهم للاطمئنان عليه وجدوه مصابا بعدة رصاصات اخترقت صدره، ولم تمهله طويلا رغم نقله إلى المستشفى.

بعد هذه الواقعة التي وثقتها كاميرا مجندة إسرائيلية، حصلت واقعة مماثلة في اليوم ذاته والمدينة ذاتها والتوقيت نفسه تقريبا، عندما أردى جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي طفلا آخر من جنين في الثامنة من عمره يدعى آدم سامر الغول، برصاصة في الرأس.

المفارقة أن واقعتا القتل العمد لطفلين فلسطينيين وقعتا خلال أسبوع الهدنة الإنسانية التي أوقفت مؤقتا حربا إسرائيلية شرسة شنتها إسرائيل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.