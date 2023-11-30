مناورات بالمتوسط ومطاردات بالأحمر.. الأسطول الأميركي يخدم إسرائيل

This handout picture courtesy of the US Navy released on October 15, 2203 shows an F/A-18E Super Hornet attached to the "Ragin' Bulls" of Strike Fighter Squadron (VFA) 37 launching from the flight deck of the world's largest aircraft carrier USS Gerald R. Ford (CVN) 78 in the Eastern Mediterranean Sea, October 12, 2023. - The United States said October 15, 2023 it fears an escalation of the war between Israel and Hamas and the prospect of Iran getting directly involved. In the eastern Mediterranean the carrier USS Eisenhower and its accompanying ships will join the USS Gerald R. Ford, which was dispatched after the Hamas attack on October 7. (Photo by Jackson ADKINS / US NAVY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / US NAVY / MASS COMMUNICATION SPECIALIST 2ND CLASS JACKSON ADKINS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / US NAVY / Mass Communication Specialist 2nd Class Jackson Adkins" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS /
لقطة منشورة يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تظهر بعض الطائرات المحمولة على متن الحاملة "يو إس إس جيرالد فورد" (الفرنسية)
لقطة منشورة يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تظهر بعض الطائرات المحمولة على متن الحاملة "يو إس إس جيرالد فورد" (الفرنسية)
30/11/2023-|آخر تحديث: 30/11/202302:31 م (بتوقيت مكة المكرمة)

بعد مرور يومين فقط من اختراق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل الفلسطينية الشريط الحدودي المحيط بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحت مسمى "عملية طوفان الأقصى"، حركت الولايات المتحدة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" باتجاه مياه البحر الأبيض المتوسط.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في بيان، إنه أمر بتحريك الحاملة ومجموعة من القطع البحرية، من بينها مدمرة صواريخ، إلى شرق البحر المتوسط لتعزيز قوة الردع الإقليمي. وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها ستقدم ذخائر ومعدات لإسرائيل، وستعزز القوات الأميركية في الشرق الأوسط ردا على الهجمات التي تشنها حركة حماس.

غرب قبرص

ورصدت الأقمار الصناعية في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "يو إس إس جيرالد فورد" غرب جزيرة قبرص برفقة ثلاث قطع بحرية أخرى مصاحبة لها.

الجيش الأميركي

المصدر : الجزيرة