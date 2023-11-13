آثار انعدام الماء والغذاء والرعاية الطبية على أطفال غزة

KHAN YUNIS, GAZA - NOVEMBER 07: A woman and 13-year-old a girl, May Saad are rescued alive under the rubble of the destroyed building belonging to Al Astal family by civil defense teams and local people as Israeli attacks continue on the 32nd day, in Khan Yunis, Gaza on November 07, 2023. It was reported that there were dead and wounded as a result of the attack on the building. (Photo by Mustafa Hassona/Anadolu via Getty Images)
طفل من عائلة الأسطل بعد انتشاله من تحت ركام منزل عائلته في خان يونس في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني (الأناضول)
طفل من عائلة الأسطل بعد انتشاله من تحت ركام منزل عائلته في خان يونس في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني (الأناضول)
13/11/2023

يتواصل سقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين يوميا جراء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بعد اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حيث وصلت -حسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية- في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 11 ألفا و78 بينهم 4506 طفلا، في حين وصل عدد الجرحى إلى 27 ألفا 490 بينهم 8663 طفلا.

في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول فرض الجيش الإسرائيلي حصارا كاملا على قطاع غزة المحاصر أصلا منذ 17 عاما.  فحظر دخول الماء والغذاء. وبعد يومين قطع خطوط التغذية الكهربائية، وحظر دخول المساعدات والوقود.

وأجبر نحو مليون ونصف من سكان القطاع على مغادرة منازلهم جراء الأعمال الحربية، مما ضاعف محنتهم بالنظر إلى افتقارهم إلى الإمدادات الضرورية. وقال تقرير نشرته قناة " فرانس 24" إنه في الأسبوع الأول للحرب تعرضت 6 آبار مياه و3 محطات لضخ المياه وخزان مياه ومحطة لتحلية المياه تخدم أكثر من مليون شخص لأضرار بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية.

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المصدر : الجزيرة