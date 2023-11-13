يتواصل سقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين يوميا جراء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بعد اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حيث وصلت -حسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية- في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 11 ألفا و78 بينهم 4506 طفلا، في حين وصل عدد الجرحى إلى 27 ألفا 490 بينهم 8663 طفلا.

في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول فرض الجيش الإسرائيلي حصارا كاملا على قطاع غزة المحاصر أصلا منذ 17 عاما. فحظر دخول الماء والغذاء. وبعد يومين قطع خطوط التغذية الكهربائية، وحظر دخول المساعدات والوقود.

وأجبر نحو مليون ونصف من سكان القطاع على مغادرة منازلهم جراء الأعمال الحربية، مما ضاعف محنتهم بالنظر إلى افتقارهم إلى الإمدادات الضرورية. وقال تقرير نشرته قناة " فرانس 24" إنه في الأسبوع الأول للحرب تعرضت 6 آبار مياه و3 محطات لضخ المياه وخزان مياه ومحطة لتحلية المياه تخدم أكثر من مليون شخص لأضرار بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية.