بحر إيجه والخلاف التركي اليوناني.. توتر على حافة الحرب

تتزايد حدة التوترات بين تركيا واليونان في إطار الأزمة المزمنة حول الحدود البحرية والمياه الإقليمية. وتأتي التصريحات التصعيدية الأخيرة كحلقة من خلافات جوهرية مثقلة بإرث التاريخ، إضافة لعقدة الجغرافيا والصراع على مصادر الطاقة المكتشفة حديثا، كما تؤثر العوامل الداخلية والاعتبارات العسكرية والإستراتيجية والتحولات في التوازنات الدولية والإقليمية، في جعل النزاع متأرجحا بين الهدوء والتوتر.

يشترك البلدان في نحو 200 كيلومترا من الحدود، يشكل معظمها نهر إيفروس (ماريتسا) بنحو 160 كيلومترا، ويعتبر بحر إيجه أكثر الملفات الخلافية حساسية بينهما. وفي غياب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وعدم موافقة تركيا على اتفاقية البحار لعام 1982، يرخي النزاع على مناطق الجرف القاري وراء المياه الإقليمية، بظلاله على التوازنات والحقوق والمصالح في بحر إيجه، واقترن الخلاف مؤخرا بالأزمات الراهنة في شرق المتوسط وشمال أفريقيا والتوترات الدولية، جراء الحرب الروسية على أوكرانيا وتبعاتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية.