عندما غادر محل إقامته في معسكر خرمانلي للاجئين عصر 22 أغسطس/آب 2022 لم يكن الفتى السوري عمر عدنان يتوقع أن يصبح بعد 3 أيام محط اهتمام الإعلام في بلغاريا التي لم تمض على لجوئه إليها إلا 10 أشهر.

لم تكشف التحقيقات الأولية ماذا فعل الفتى القادم من بلدة عين العرب (كوباني) أو أين أمضى وقته بين 22 و25 أغسطس/آب 2022، لكن في اليوم اللاحق حصل ما لم يكن بحسبانه عندما قفز اسمه إلى عناوين نشرات الأخبار المحلية بعد تداول مواقع التواصل شريطا قصيرا لا يشبه في قسوته إلا ما تعرضه شاشات هوليود.

يظهر الشريط الملتقط من كاميرا مراقبة مثبتة على مستديرة "ترابيزتسا" وسط مدينة بورغاس المطلة على البحر الأسود حافلة ركاب بيضاء أثناء تحركها بسرعة وخلفها تلمع أضواء سيارتي شرطة الحدود اللتين تطاردانها، وفي لمح البصر تتحرك سيارة ثالثة تتبع لشرطة المدينة من زاوية بالجهة المقابلة لاعتراض الحافلة وجها لوجه، في محاولة لإجبار سائقها على التوقف، لكن الأخير يواصل سيره مجتاحا بكامل اندفاعه سيارة الشرطة، ليقذفها إلى الأمام باتجاه كشك معدني محولا هيكلها إلى أشلاء.

قتل في الحادث المروع الشرطيان يوردان إلييف وأتاناس غراديف، وشيعا في اليوم التالي في المدينة الساحلية في جنازة حضرها مسؤولون رفيعون، على رأسهم رئيس الجمهورية رومن راديف الذي قدّم قبل التشييع تعازيه لأسرتي الشرطيين القتيلين.

وأعلنت ماريا نييكوفا محافظة بورغاس حدادا رسميا ليوم واحد، وكذلك فعل عمدة المدينة ديمتري نيكولوف، وأثناء تشييع الشرطيين انطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد تحية لهما، كما وقف زملاؤهما في مراكز الشرطة في طول البلاد وعرضها دقيقة صمت إجلالا.