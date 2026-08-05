تغطية مباشرة,

إيران مباشر.. ترقب لنتائج المفاوضات بشأن هرمز وروبيو يؤكد انخراط واشنطن

MUSCAT, OMAN - JUNE 23: Oil tankers and cargo vessels are anchored off the coast of Oman after being stranded for days as congestion at Port Sultan Qaboos has prevented them from docking on June 23, 2026 in Muscat, Oman. The Strait of Hormuz, a vital shipping route for the region's oil and gas, was effectively blockaded since the outbreak of war between the United States and Iran in late February. This week's provisional peace deal between the countries was meant to reopen the waterway to shipping traffic, but the pace of that reopening is unclear amid continued fighting in Lebanon and the need to clear the Strait of sea mines. On Sunday, U.S. Vice President JD Vance arrived in Switzerland for high-level talks with the Iranian delegation, as the two sides seek to clarify the terms of ending the war. (Photo by Elke Scholiers/Getty Images)
مدة الفيديو
شهد قايد
Published On 5/8/2026
|
آخر تحديث: 00:57 (توقيت مكة)

حفظ

في اليوم الـ49 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 158 يوما من اندلاع الحرب: