تغطية مباشرة,

إيران مباشر.. غموض في المفاوضات بين واشنطن وطهران وترمب يعتبرها "فرصة أخيرة"

US President Donald Trump speaks after signing an executive order in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on August 3, 2026.
مدة الفيديو
Published On 4/8/2026
|
آخر تحديث: 00:50 (توقيت مكة)

حفظ

في اليوم الـ48 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 157 يوما من اندلاع الحرب: