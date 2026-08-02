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إيران مباشر.. بزشكيان يعيد الحديث عن مذكرة التفاهم ومباحثات دبلوماسية لخفض التصعيد

MUSCAT, OMAN - JUNE 19: A tourist boat passes near crude oil tankers, bulk carriers, and other vessels anchored off Qaboos Port in Muscat, Oman, on June 19, 2026. The port as a hub for regional trade has become a crucial maritime traffic point. The Strait of Hormuz, a vital shipping route for the region's oil and gas, was effectively blockaded since the outbreak of war between the United States and Iran in late February. This week's provisional peace deal between the countries was meant to reopen the waterway to shipping traffic, but the pace of that reopening is unclear amid continued fighting in Lebanon and the need to clear the Strait of sea mines. (Photo by Elke Scholiers/Getty Images)
المباحثات الإيرانية العمانية تجري لفتح مسار للعبور في مضيق هرمز (غيتي)
أسامة المغربي وخميس بن بريك
Published On 3/8/2026
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آخر تحديث: 00:24 (توقيت مكة)

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في اليوم الـ47 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 156 يوما من اندلاع الحرب: