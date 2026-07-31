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إيران مباشر.. ترمب يهدد بضربة قوية ويقر بصلابة الإيرانيين في التفاوض

US President Donald Trump, alongside Secretary of State Marco Rubio (L) and Secretary of Defense Pete Hegseth (R), speaks during a Cabinet meeting at Camp David in Maryland, on July 31, 2026. (Photo by Aaron Schwartz / AFP)
ترمب: تحركاتنا العسكرية ضد إيران مرت عليها 5 أشهر وقد ألحقنا دمارا هائلا بقدراتها العسكرية (الفرنسية)
Published On 1/8/2026
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آخر تحديث: 00:29 (توقيت مكة)

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في اليوم الـ 45 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 154 يوما من اندلاع الحرب: