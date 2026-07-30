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إيران مباشر.. ترمب يجدد تهديده بالضرب بقوة والجيش الإيراني يتعهد بالدفاع

U.S. President Donald Trump sits behind an airport model, next to the CEO of United Airlines, Scott Kirby, and U.S. Secretary of Transportation Sean Duffy, during an announcement about a $22.5 billion renovation of Washington Dulles International Airport in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., July 29, 2026. REUTERS/Kylie Cooper
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أحمد عبد القوي
Published On 30/7/2026
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آخر تحديث: 00:14 (توقيت مكة)

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في اليوم الـ43 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 152 يوما من اندلاع الحرب: