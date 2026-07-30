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إيران مباشر.. ترمب يجدد تهديده بالضرب بقوة والجيش الإيراني يتعهد بالدفاع
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أحمد عبد القوي
Published On 30/7/2026
30/7/2026
|
آخر تحديث: 00:14 (توقيت مكة)
آخر تحديث: 00:14 (توقيت مكة)
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في اليوم الـ43 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 152 يوما من اندلاع الحرب:
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