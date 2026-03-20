مع دخول اليوم الـ21 للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يستمر القصف المتبادل بوتيرة متصاعدة. وقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن طهران لم تعد تملك أي قدرة على تخصيب اليورانيوم أو إنتاج الصواريخ الباليستية. وفي المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أن دفاعاته الجوية أصابت مقاتلة أمريكية من طراز إف-35.