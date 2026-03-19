الحرب على إيران مباشر.. ترمب يستبعد إرسال قوات وطهران تستهدف مقاتلة إف-35 ومصافي حيفا

Smoke rises from an oil refinery that was damaged in an Iranian attack, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Haifa, Israel March 19, 2026. REUTERS/Sharon Sztrozenberg TPX IMAGES OF THE DAY
أحمد عبد القوي
Published On 20/3/2026

مع دخول اليوم الـ21 للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يستمر القصف المتبادل بوتيرة متصاعدة. وقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن طهران لم تعد تملك أي قدرة على تخصيب اليورانيوم أو إنتاج الصواريخ الباليستية. وفي المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أن دفاعاته الجوية أصابت مقاتلة أمريكية من طراز إف-35.