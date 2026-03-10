دخلت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران يومها الحادي عشر، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنّ العمليات العسكرية "انتهت إلى حد كبير"، مؤكدا أن بلاده تتقدم "بفارق كبير" عن الجدول الزمني الأولي الذي قدّر مدة الحرب بين أربعة وخمسة أسابيع. وأضاف ترمب أن إيران باتت بلا أسطول بحري ولا منظومات اتصالات ولا سلاح جو فعّال.