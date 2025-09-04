في اليوم الـ699 من حرب الإبادة على غزة، أعلنت وزارة الصحة وفاة 19 شخصا، من التجويع وسوء التغذية، وارتفع بذلك عدد شهداء المجاعة إلى 367 منهم 131 طفلا، في حين ذكرت مصادر في مستشفيات قطاع غزة أن 53 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال خلال 24 ساعة.