في اليوم الـ724 من حرب الإبادة على غزة، واصل الاحتلال غاراته على القطاع ونفذ أحزمة نارية ليلية، بعد أن أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 40 فلسطينيا منذ فجر الأحد، وسط تفاقم مأساة التجويع، حيث أعلن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة وفاة رضيع نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج.