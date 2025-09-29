تغطية مباشرةتغطية مباشرة,
الحرب على غزة مباشر.. أحزمة نارية على القطاع وتفاؤل أميركي بالتوصل لاتفاق
قد يحتوي هذا الفيديو أنماطا ضوئية أو صورا يمكن أن تسبب نوبات صرع أو عدم ارتياح لمن يعاني حساسيات بصرية
Published On 29/9/2025|
آخر تحديث: 01:41 (توقيت مكة)
في اليوم الـ724 من حرب الإبادة على غزة، واصل الاحتلال غاراته على القطاع ونفذ أحزمة نارية ليلية، بعد أن أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 40 فلسطينيا منذ فجر الأحد، وسط تفاقم مأساة التجويع، حيث أعلن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة وفاة رضيع نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج.