تغطية مباشرةتغطية مباشرة,
الحرب على غزة مباشر.. قصف وتدمير بمدينة غزة واستهداف نازحين قرب "الشفاء" و"المعمداني"
قد يحتوي هذا الفيديو أنماطا ضوئية أو صورا يمكن أن تسبب نوبات صرع أو عدم ارتياح لمن يعاني حساسيات بصرية
Published On 18/9/2025|
آخر تحديث: 02:25 (توقيت مكة)
في اليوم الـ713 من حرب الإبادة على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي على أحياء مدينة غزة، كما فجّر مدرعات مفخخة لتدمير مزيد من المنازل من أجل تهجير السكان واحتلال المدينة، وقد استهدف، أمس الأربعاء، تجمعات من النازحين قرب مستشفيي الشفاء والمعمداني.