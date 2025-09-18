في اليوم الـ713 من حرب الإبادة على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي على أحياء مدينة غزة، كما فجّر مدرعات مفخخة لتدمير مزيد من المنازل من أجل تهجير السكان واحتلال المدينة، وقد استهدف، أمس الأربعاء، تجمعات من النازحين قرب مستشفيي الشفاء والمعمداني.