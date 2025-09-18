تغطية مباشرة,

الحرب على غزة مباشر.. قصف وتدمير بمدينة غزة واستهداف نازحين قرب "الشفاء" و"المعمداني"

This picture taken from a position at Israel's border with the Gaza Strip shows smoke billowing during an Israeli strike on the besieged Palestinian territory on September 17, 2025.
قد يحتوي هذا الفيديو أنماطا ضوئية أو صورا يمكن أن تسبب نوبات صرع أو عدم ارتياح لمن يعاني حساسيات بصرية

عبد المنعم هيكل

Published On 18/9/2025
|
آخر تحديث: 02:09 (توقيت مكة)

حفظ

في اليوم الـ713 من حرب الإبادة على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي على أحياء مدينة غزة، كما فجّر مدرعات مفخخة لتدمير مزيد من المنازل من أجل تهجير السكان واحتلال المدينة، وقد استهدف، أمس الأربعاء، تجمعات من النازحين قرب مستشفيي الشفاء والمعمداني.