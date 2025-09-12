تغطية مباشرةتغطية مباشرة,
الحرب على غزة مباشر.. عشرات الشهداء بالقطاع وإدانات واسعة بمجلس الأمن لعدوان إسرائيل على قطر
Published On 12/9/2025|
آخر تحديث: 00:53 (توقيت مكة)
في اليوم الـ707 من حرب الإبادة على غزة، استشهد 53 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الخميس بينهم 31 بمدينة غزة و15 من منتظري المساعدات، في حين أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بمقتل 540 من العاملين الإنسانيين في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.