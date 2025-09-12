تغطية مباشرة,

الحرب على غزة مباشر.. عشرات الشهداء بالقطاع وإدانات واسعة بمجلس الأمن لعدوان إسرائيل على قطر

People walk at the site of Israeli strikes on Nasser hospital where Reuters cameraman Hussam al-Masri was killed along with other journalists and people, in Khan Younis in the southern Gaza Strip in this still image taken from video, August 25, 2025. REUTERS/Hatem Khaled
قد يحتوي هذا الفيديو أنماطا ضوئية أو صورا يمكن أن تسبب نوبات صرع أو عدم ارتياح لمن يعاني حساسيات بصرية

مصطفى بوضريسة

Published On 12/9/2025
|
آخر تحديث: 00:53 (توقيت مكة)

في اليوم الـ707 من حرب الإبادة على غزة، استشهد 53 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الخميس بينهم 31 بمدينة غزة و15 من منتظري المساعدات، في حين أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بمقتل 540 من العاملين الإنسانيين في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.