في اليوم الـ707 من حرب الإبادة على غزة، استشهد 53 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الخميس بينهم 31 بمدينة غزة و15 من منتظري المساعدات، في حين أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بمقتل 540 من العاملين الإنسانيين في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.