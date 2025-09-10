في اليوم الـ705 من حرب الإبادة على غزة، وصف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الهجومَ الإسرائيلي -الذي استهدف وفد حركة حماس المفاوض في العاصمة الدوحة- بالغادر وأنه يمثل إرهاب دولة ورسالة إلى المنطقة كلها بأن هناك لاعبا مارقا يعربد في المنطقة لزعزعة أمنها واستقرارها، مؤكدا أن قطر لن تتهاون بشأن المساس بسيادتها وأنها تحتفظ بحق الرد، داعيا المنطقة كلها للرد على تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي الهمجية.