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الحرب على غزة مباشر.. مزيد من شهداء التجويع وأبو عبيدة يؤكد أن الأسرى لن يحصلوا على امتياز خاص
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في اليوم الـ668 من حرب الإبادة على غزة، حصد التجويع مزيدا من الشهداء، ووثقت وزارة الصحة 6 وفيات جديدة بسبب سوء التغذية، و56 شهيدا برصاص قوات الاحتلال خلال بحثهم عن غذاء عند مراكز المساعدات، وتزامن ذلك مع تحذير الأمم المتحدة من أزمة تعطيش موازية، مع عجز نحو 90% من سكان القطاع عن الوصول إلى مياه للشرب.