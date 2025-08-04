في اليوم الـ668 من حرب الإبادة على غزة، حصد التجويع مزيدا من الشهداء، ووثقت وزارة الصحة 6 وفيات جديدة بسبب سوء التغذية، و56 شهيدا برصاص قوات الاحتلال خلال بحثهم عن غذاء عند مراكز المساعدات، وتزامن ذلك مع تحذير الأمم المتحدة من أزمة تعطيش موازية، مع عجز نحو 90% من سكان القطاع عن الوصول إلى مياه للشرب.