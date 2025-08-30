تغطية مباشرةتغطية مباشرة,
الحرب على غزة مباشر.. مقتل جندي للاحتلال وأبو عبيدة يعلن الاستعداد لمعركة غزة
قد يحتوي هذا الفيديو أنماطا ضوئية أو صورا يمكن أن تسبب نوبات صرع أو عدم ارتياح لمن يعاني حساسيات بصرية
Published On 30/8/2025|
آخر تحديث: 01:39 (توقيت مكة)
في اليوم الـ694 من حرب الإبادة على غزة، تحول حي الزيتون في غزة إلى كابوس للجيش الإسرائيلي الذي تعرض لـ4 "أحداث أمنية" أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 9 آخرين في إحصائية أولية، في حين تحدث الإعلام الإسرائيلي عن فقدان 4 جنود آخرين يُرجح أسرهم بأيدي مقاتلي حماس.