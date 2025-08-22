تغطية مباشرةتغطية مباشرة,
الحرب على غزة مباشر.. 43 شهيدا بنيران الاحتلال و21 دولة أوروبية تدين خطط الاستيطان
قد يحتوي هذا الفيديو أنماطا ضوئية أو صورا يمكن أن تسبب نوبات صرع أو عدم ارتياح لمن يعاني حساسيات بصرية
في اليوم 686 من حرب الإبادة على قطاع غزة استشهد 43 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع منذ ساعات فجر أمس، فيما ردت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) باستهداف تجمعات جنود الاحتلال وآلياته بصواريخ رجوم على محور صلاح الدين وغرب رفح.