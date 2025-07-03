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الحرب على غزة مباشر.. عشرات الشهداء ومقتل جندي إسرائيلي بمعارك شمال القطاع
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غازي كشميم
3/7/2025
-
|
آخر تحديث:
08:20 (توقيت مكة)
أعلن
الجيش الإسرائيلي
مقتل جندي وإصابة 5 بجروح بالغة الخطورة في معارك
شمالي قطاع غزة
يوم الأربعاء.
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