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الحرب على غزة مباشر.. عشرات الشهداء ومقتل جندي إسرائيلي بمعارك شمال القطاع

Palestinian men carry the bodies of children killed earlier in the day in an Israeli strike in Gaza City, during a funeral precession from Baptist Hospital to a cemetary, on July 2, 2025, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Hamas militant group.
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غازي كشميم
3/7/2025-|آخر تحديث: 08:20 (توقيت مكة)

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 5 بجروح بالغة الخطورة في معارك شمالي قطاع غزة يوم الأربعاء.