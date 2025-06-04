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الحرب على غزة مباشر.. المقاومة تقتل جنديا للاحتلال بالقطاع واستمرار اقتحامات الضفة

أطفال هبة يقضون وقتهم في اللعب في الحرش وهو منطقة وعرة بسبب ضيق الغرفة وعدم تمكنهم من الذهاب للمدرسة
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4/6/2025

في اليوم الـ79 من استئناف حرب الإبادة على قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي تواصل المقاومة تكبيد الاحتلال خسائر في الأرواح والمعدات، فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديا واحدا على الأقل قتل وأصيب آخرون بعد إلقاء مُسيرة تابعة لكتائب عز الدين القسام قنبلة على جنود في حي الشجاعية، أعقبه اشتباك بالأسلحة الرشاشة.