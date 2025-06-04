في اليوم الـ79 من استئناف حرب الإبادة على قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي تواصل المقاومة تكبيد الاحتلال خسائر في الأرواح والمعدات، فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديا واحدا على الأقل قتل وأصيب آخرون بعد إلقاء مُسيرة تابعة لكتائب عز الدين القسام قنبلة على جنود في حي الشجاعية، أعقبه اشتباك بالأسلحة الرشاشة.