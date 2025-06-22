في اليوم الـ97 لاستئناف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة بعد خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها فجرت حقل ألغام في قوات للاحتلال شرق مدينة خان يونس، كما قالت إنها دمرت جرافة شرق المدينة وبثت صورا لاستهدافها جنودا وآليات شمالي القطاع.