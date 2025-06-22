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الحرب على غزة مباشر.. الاحتلال ينسف مباني في خان يونس واستمرار اقتحامات الضفة

6-مياه الآبار في قطاع غزة مالحة وملوثة وغير صالحة للشرب ويعتمد السكان على محطات التحلية للتزود بمياه الشرب
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هشام ناسيف
22/6/2025-|آخر تحديث: 01:17 (توقيت مكة)

في اليوم الـ97 لاستئناف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة بعد خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها فجرت حقل ألغام في قوات للاحتلال شرق مدينة خان يونس، كما قالت إنها دمرت جرافة شرق المدينة وبثت صورا لاستهدافها جنودا وآليات شمالي القطاع.