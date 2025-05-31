تغطية مباشرة,

الحرب على غزة مباشر.. ترامب يتحدث عن قرب التوصل لاتفاق والمستوطنون يصعّدون بالضفة

A man reacts as he sits amid the rubble at the Fahmi Al-Jarjawi School in Gaza City on May 26, 2025, following an Israeli strike. Rescuers said devastating Israeli strikes in the Gaza Strip killed at least 52 people on May 26, 33 of them in a school turned shelter. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
قد يحتوي هذا الفيديو أنماطا ضوئية أو صورا يمكن أن تسبب نوبات صرع أو عدم ارتياح لمن يعاني حساسيات بصرية
مصطفى بوضريسة
31/5/2025

في اليوم الـ75 من استئناف حرب الإبادة على غزة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرب التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وفي الوقت ذاته أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته من المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.