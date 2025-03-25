الحرب على غزة مباشر.. نتنياهو يصف فيديو الأسيرين بالحرب النفسية وأولمرت يحذر من حرب أهلية

في اليوم الثامن من استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ناشد أسيران لدى المقاومة في غزة -زملاءهم الذين أطلق سراحهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى– بكسر الصمت، والحديث عن حجم المعاناة التي يعيشها الأسرى الإسرائيليون، وذلك في مقطع فيديو بثته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس الاثنين.