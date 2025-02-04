في اليوم الـ17 من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبرت قطر عن أملها أن يطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الوفاء بتعهداته وإرسال وفده التفاوضي إلى الدوحة لمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، إذ كان يفترض وصول وفد إسرائيلي إلى العاصمة القطرية أمس الاثنين.