تغطية مباشرةتغطية مباشرة,
غزة بعد الاتفاق مباشر.. قطر تحث على بدء المرحلة الثانية والاحتلال يوسع عدوانه بالضفة
قد يحتوي هذا الفيديو أنماطا ضوئية أو صورا يمكن أن تسبب نوبات صرع أو عدم ارتياح لمن يعاني حساسيات بصرية
في اليوم الـ17 من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبرت قطر عن أملها أن يطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الوفاء بتعهداته وإرسال وفده التفاوضي إلى الدوحة لمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، إذ كان يفترض وصول وفد إسرائيلي إلى العاصمة القطرية أمس الاثنين.