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غزة بعد الاتفاق مباشر.. نتنياهو يريد توسيع المرحلة الأولى والاحتلال يصعّد هجماته في جنين
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في اليوم الـ38 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أفادت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرغب في توسيع المرحلة الأولى وعدم التوجه إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، عقب اتخاذه قرار إرجاء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السابعة من اتفاق المرحلة الأولى، بسبب ما وصفها بالانتهاكات المتكررة من جانب حركة حماس.