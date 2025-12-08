في اليوم الـ59 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، واصلت قوات الاحتلال خرق الاتفاق، في حين كشفت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر فلسطينية أن عشرات المسلحين المنتمين إلى مليشيات عشائرية معارضة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بدؤوا خلال الساعات الـ48 الماضية تسليم أنفسهم طوعا للأجهزة الأمنية التابعة لحماس في قطاع غزة.