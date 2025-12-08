تغطية مباشرة,

غزة مباشر.. استسلام عشرات المسلحين لحماس ونتنياهو يؤكد قرب انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق

Destroyed buildings and homes are seen in Jabalia, in the northern Gaza Strip, Sunday, Dec. 7, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
Published On 8/12/2025
آخر تحديث: 01:13 (توقيت مكة)

في اليوم الـ59 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، واصلت قوات الاحتلال خرق الاتفاق، في حين كشفت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر فلسطينية أن عشرات المسلحين المنتمين إلى مليشيات عشائرية معارضة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بدؤوا خلال الساعات الـ48 الماضية تسليم أنفسهم طوعا للأجهزة الأمنية التابعة لحماس في قطاع غزة.