غزة مباشر.. استسلام عشرات المسلحين لحماس ونتنياهو يؤكد قرب انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق
قد يحتوي هذا الفيديو أنماطا ضوئية أو صورا يمكن أن تسبب نوبات صرع أو عدم ارتياح لمن يعاني حساسيات بصرية
Published On 8/12/2025|
آخر تحديث: 01:04 (توقيت مكة)
في اليوم الـ59 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، واصلت قوات الاحتلال خرق الاتفاق، في حين كشفت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر فلسطينية أن عشرات المسلحين المنتمين إلى مليشيات عشائرية معارضة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بدؤوا خلال الساعات الـ48 الماضية تسليم أنفسهم طوعا للأجهزة الأمنية التابعة لحماس في قطاع غزة.