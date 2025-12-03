تغطية مباشرةتغطية مباشرة,
غزة مباشر.. 7 شهداء بالقطاع واعتقالات واسعة بالضفة
Published On 3/12/2025|
آخر تحديث: 00:48 (توقيت مكة)
في اليوم الـ54 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار باستهداف مناطق داخل الخط الأصفر، حيث نسَف مباني في حي التفاح، وأطلقت مروحياته ومدفعيته النيران على أهداف في مدينة خان يونس (جنوب) وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع. بينما أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع منذ صباح أمس الثلاثاء.