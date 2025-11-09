في اليوم الـ30 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ذكرت وزارة الصحة أن نسبة النقص في مخزون الدواء في القطاع بلغت 56%، في حين قال المكتب الإعلامي الحكومي إن نحو 350 ألف مصاب بمرض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية، وإن أكثر من 22 ألف مريض بحاجة للعلاج في الخارج لكن الاحتلال يمنعهم من السفر.