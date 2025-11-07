غزة مباشر.. أكثر من 10 آلاف شهيد تحت الأنقاض وإسرائيل تزيد العراقيل أمام المساعدات

في اليوم الـ28 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قالت لجنة شؤون المفقودين في غزة إن القطاع تحول إلى أكبر تجمع للمقابر في العالم مع إحصاء وجود أكثر من 10 آلاف شهيد تحت الأنقاض، وطالبت بإدخال فرق دولية لانتشال جثامين وتقنيات حديثة للتعرف عليها.