غزة بعد الاتفاق مباشر.. قصف جوي ومدفعي على القطاع والاحتلال يغلق محور فيلادلفيا

-على مدار عامين، نجحتْ عدسة جاد الله في التقاط الكثير من الصور التي كشفت هول جرائم الاحتلال -لم تكن صور جاد الله لقطاتٍ عابرة، بل شهادات حية على الإبادة - تضم قائمة صور جاد الله مشاهد مؤلمة رسمت صورة صادقة لعذابات غزة - يحاول جاد الله التركيز على البُعد الإنساني في الصورة لكي تنقل الألم والمعاناة بطريقة يفهمها الجميع
قد يحتوي هذا الفيديو أنماطا ضوئية أو صورا يمكن أن تسبب نوبات صرع أو عدم ارتياح لمن يعاني حساسيات بصرية

عبد الرحمن أبو الغيط

Published On 4/11/2025
آخر تحديث: 01:16 (توقيت مكة)

في اليوم الـ25 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال شمال مدينة رفح جنوبي القطاع، كما أفاد مصدر في المستشفى المعمداني بإصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة.