في اليوم الـ25 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال شمال مدينة رفح جنوبي القطاع، كما أفاد مصدر في المستشفى المعمداني بإصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة.