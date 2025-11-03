تغطية مباشرة,

غزة بعد الاتفاق مباشر.. مدفعية الاحتلال تستهدف القطاع وقواته تشن اعتقالات واسعة بالضفة

-على مدار عامين، نجحتْ عدسة جاد الله في التقاط الكثير من الصور التي كشفت هول جرائم الاحتلال -لم تكن صور جاد الله لقطاتٍ عابرة، بل شهادات حية على الإبادة - تضم قائمة صور جاد الله مشاهد مؤلمة رسمت صورة صادقة لعذابات غزة - يحاول جاد الله التركيز على البُعد الإنساني في الصورة لكي تنقل الألم والمعاناة بطريقة يفهمها الجميع
قد يحتوي هذا الفيديو أنماطا ضوئية أو صورا يمكن أن تسبب نوبات صرع أو عدم ارتياح لمن يعاني حساسيات بصرية

عبد الرحمن أبو الغيط

Published On 3/11/2025
|
آخر تحديث: 00:57 (توقيت مكة)

حفظ

في اليوم الـ24 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الصليب الأحمر "تسلم 3 توابيت لمحتجزين قتلى وهي في الطريق إلى إسرائيل"، بينما واصل الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار باستهداف خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة بغارات جوية وقصف مدفعي بالتوازي مع عمليات نسف لمبان في المنطقة.