غزة بعد الاتفاق مباشر.. مدفعية الاحتلال تستهدف القطاع وقواته تشن اعتقالات واسعة بالضفة
Published On 3/11/2025|
آخر تحديث: 00:57 (توقيت مكة)
في اليوم الـ24 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الصليب الأحمر "تسلم 3 توابيت لمحتجزين قتلى وهي في الطريق إلى إسرائيل"، بينما واصل الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار باستهداف خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة بغارات جوية وقصف مدفعي بالتوازي مع عمليات نسف لمبان في المنطقة.