في اليوم الـ39 من بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يصوّت مجلس الأمن بعد قليل على مشروع قرار أميركي معدل يؤيد خطة ترامب بشأن غزة، بينما أصيب عدد من الفلسطينيين بنيران مسيّرة إسرائيلية قرب مدرسة تؤوي نازحين بحي الدرج، وتعرض حي التفاح شرقي مدينة غزة لقصف مدفعي إسرائيلي.