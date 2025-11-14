تغطية مباشرةتغطية مباشرة,
غزة مباشر.. الاحتلال يعلن تسلّم جثة أحد أسراه ويحتجز جثماني شهيدين في الضفة
قد يحتوي هذا الفيديو أنماطا ضوئية أو صورا يمكن أن تسبب نوبات صرع أو عدم ارتياح لمن يعاني حساسيات بصرية
14/11/2025
01:26 (توقيت مكة)
في اليوم الـ35 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أكدت الحكومة الإسرائيلية أن الجثة التي سلمتها في وقت سابق حركتا حماس والجهاد الإسلامي للجنة الدولية للصليب الأحمر تعود إلى الأسير الإسرائيلي ميني غودارد الذي قتل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.