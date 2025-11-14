في اليوم الـ35 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أكدت الحكومة الإسرائيلية أن الجثة التي سلمتها في وقت سابق حركتا حماس والجهاد الإسلامي للجنة الدولية للصليب الأحمر تعود إلى الأسير الإسرائيلي ميني غودارد الذي قتل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.