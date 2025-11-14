تغطية مباشرة,

غزة مباشر.. الاحتلال يعلن تسلّم جثة أحد أسراه ويحتجز جثماني شهيدين في الضفة

An armed Hamas militant stands guard as a Red Cross vehicle arrives to receive from Hamas militants the bodies of deceased hostages who had been held in Gaza since the deadly October 7, 2023 attack, as part of a ceasefire and a hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel, in Gaza City, October 14, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
محمد الخضر

Published On 14/11/2025
آخر تحديث: 01:26 (توقيت مكة)

في اليوم الـ35 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أكدت الحكومة الإسرائيلية أن الجثة التي سلمتها في وقت سابق حركتا حماس والجهاد الإسلامي للجنة الدولية للصليب الأحمر تعود إلى الأسير الإسرائيلي ميني غودارد الذي قتل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.