تغطية مباشرة,

الحرب على غزة مباشر.. إسرائيل توافق على خط الانسحاب الأولي وتواصل قصفها القطاع

Demonstrators gather during an anti-government protest organised by the families of the Israeli hostages taken captive in the Gaza Strip since October 2023, outside the Israeli Prime Minister's residence in Jerusalem on October 4, 2025.
قد يحتوي هذا الفيديو أنماطا ضوئية أو صورا يمكن أن تسبب نوبات صرع أو عدم ارتياح لمن يعاني حساسيات بصرية

ماهر خليل

Published On 5/10/2025
|
آخر تحديث: 01:18 (توقيت مكة)

حفظ

في اليوم الـ730 من حرب الإبادة على غزة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إسرائيل وافقت بعد مفاوضات على خط الانسحاب الأولي الذي أطلعت عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين واصلت آلة الحرب الإسرائيلية قصفها ومجازرها بمناطق متفرقة من القطاع.