الحرب على غزة مباشر.. إسرائيل توافق على خط الانسحاب الأولي وتواصل قصفها القطاع
قد يحتوي هذا الفيديو أنماطا ضوئية أو صورا يمكن أن تسبب نوبات صرع أو عدم ارتياح لمن يعاني حساسيات بصرية
Published On 5/10/2025|
آخر تحديث: 01:54 (توقيت مكة)
في اليوم الـ730 من حرب الإبادة على غزة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إسرائيل وافقت بعد مفاوضات على خط الانسحاب الأولي الذي أطلعت عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين واصلت آلة الحرب الإسرائيلية قصفها ومجازرها بمناطق متفرقة من القطاع.