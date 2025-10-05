في اليوم الـ730 من حرب الإبادة على غزة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إسرائيل وافقت بعد مفاوضات على خط الانسحاب الأولي الذي أطلعت عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين واصلت آلة الحرب الإسرائيلية قصفها ومجازرها بمناطق متفرقة من القطاع.