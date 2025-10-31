في اليوم الـ21 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أغارت طائرات جيش الاحتلال على بلدتي عبسان الكبيرة وبني سهيلا (شرقي خان يونس) جنوبي قطاع غزة. في حين نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أنه تم إبلاغ حماس أن أمامها 24 ساعة لإجلاء عناصرها من منطقة سيطرة إسرائيل في القطاع. وأضاف أن المهلة انتهت عند الساعة 8 مساء وستبدأ إسرائيل العمل داخل مناطق سيطرتها ضد أهداف تابعة لحماس.