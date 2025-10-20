في اليوم الـ11 من أيام وقف إطلاق النار بعد 735 يوما من حرب الإبادة على الفلسطينيين، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه عاد إلى تطبيق اتفاق وقف الحرب، وذلك بعد قصف الاحتلال مواقع عدة في القطاع، في الوقت ذاته أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التزامها بالاتفاق، واتهمت إسرائيل بخرقه منذ بدء سريانه.