في السابع من أيام وقف إطلاق النار بعد 735 يوما من حرب الإبادة على الفلسطينيين في قطاع غزة، لا تزال المنظمات الدولية تطالب الاحتلال الإسرائيلي بفتح المعابر للسماح بتدفق المساعدات إلى سكان القطاع، في حين أكدت الولايات المتحدة بدء المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب والشروع في تشكيل "قوة الاستقرار الدولية".