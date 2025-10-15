تغطية مباشرة,

غزة بعد الاتفاق مباشر.. ترامب يعلن بدء المرحلة الثانية والعشائر تتبرأ من العملاء

Palestinians sit in a damaged house, amid a ceasefire between Israel and Hamas in Gaza, in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, October 14, 2025. REUTERS/Ramadan Abed TPX IMAGES OF THE DAY
عبد المنعم هيكل

Published On 15/10/2025
آخر تحديث: 01:21 (توقيت مكة)

في سادس أيام وقف إطلاق النار بعد 735 يوما من حرب الإبادة على الفلسطينيين في قطاع غزة، تتواصل الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة تشغيل المرافق الأساسية، في حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة قد بدأت.