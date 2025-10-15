في سادس أيام وقف إطلاق النار بعد 735 يوما من حرب الإبادة على الفلسطينيين في قطاع غزة، تتواصل الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة تشغيل المرافق الأساسية، في حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة قد بدأت.