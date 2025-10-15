تغطية مباشرةتغطية مباشرة,
غزة بعد الاتفاق مباشر.. ترامب يعلن بدء المرحلة الثانية والعشائر تتبرأ من العملاء
قد يحتوي هذا الفيديو أنماطا ضوئية أو صورا يمكن أن تسبب نوبات صرع أو عدم ارتياح لمن يعاني حساسيات بصرية
Published On 15/10/2025|
آخر تحديث: 01:21 (توقيت مكة)
في سادس أيام وقف إطلاق النار بعد 735 يوما من حرب الإبادة على الفلسطينيين في قطاع غزة، تتواصل الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة تشغيل المرافق الأساسية، في حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة قد بدأت.